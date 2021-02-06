برلماني: نجاح مصر في التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات لكورونا نقلة نوعية

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، إن نجاح مصر في التعاقد على نحو 100 مليون جرعة من لقاح لكورونا لتصل خلال عام 2021 يؤكد على النقلة النوعية للصحة في مصر، قائلا: الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على صحة المواطنين.





واستشهد بدران خلال تصريحات له اليوم، بما قالته وزيرة الصحة د. هالة زايد، عن اجراء اتفاقيات لتوفير 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا خلال العام الجاري، مؤكدا ان مصر ستكون أول دولة أفريقية تستقبل اللقاحات وتمنحها للمواطنين.





وشدد عضو مجلس النواب، على ان مصر تدير أزمة فيروس كورونا باحتراف شديد جدا، وتميز وهو ما أدى إلى النجاح في السيطرة على الفيروس لدرجة تراجع الإصابات به وتراجع الوفيات بنسبة كبيرة.



