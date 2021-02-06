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أخبار البلد

عقد أول اجتماع لمجلس أمناء محطة الزهراء للخيول برئاسة وزير الزراعة

السبت 06/فبراير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
عقد اليوم مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية، أولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الاصيلة .

وقال القصير انه لاول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول، وأضاف أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة وأيضا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية من خلال هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد التناسليات الحيوانية والاستعانة بالاطباء والجراحين البيطريين من الجامعات المصرية .


كما بحث الاجتماع أيضا مراجعة أليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة وأيضا تأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها 

ويذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية  تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الاصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.
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