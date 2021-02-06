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فن

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير بعد معاناة مع كورونا.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى والبايرن

السبت 06/فبراير/2021 - 04:40 م
الشاعر نسيم العلم
الشاعر نسيم العلم
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يتوقع فيه نتيجة مباراة الاهلى والبايرن ميونج التى تجمع بينهما فى دور قبل النهائى ببطولة كاس العالم للاندية والتى من المقرر ان تقام الاثنين المقبل. 

توفي منذ قليل الشاعر اللبناني ​نسيم العلم​، وذلك بعد مضاعفات إصابته ب​فيروس كورونا​، حيث كان دخل على أثرها المستشفى ولازم غرفة العناية المركزة.

تصدرت الفنانة حلا الترك تريند جوجل بعد خروج والدتها منى سابر عن صمتها من خلال فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وظهرت فيه باكية وصدمت الجمهور بعدد من التفاصيل الجديد عن الازمة التى مازالت مستمرة مع ابنتها. 

اثارت فتاة صينية تدعى اسيا حالة من الجدل الواسع عند تقليدها للفنان عادل امام وتحديدا فى بعض مشاهد مسرحيته الشهيرة "شاهد ماشفش حاجة" والذى قدم فيها شخصية "سرحان عبد البصير". 

تحتفل اليوم الفنانة ناهد يسرى بعيد ميلادها الـ 74 وهى احدى النجمات اللاتى اشتهرن بالادوار الجريئة والتى قدمتها فى فترة هروب بعض النجوم بعد النكسة الى بيروت ولعل من اشهر اعمالها فيلم "سيدة الاقمار السوداء" والذى لايزال ممنوعا من العرض فى بعض الدول بسبب مشاهد العرى التى تظهر فيها ناهد يسرى. 
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