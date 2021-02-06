ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل 1-1 يحسم مباراة البنك الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

السبت 06/فبراير/2021 - 04:57 م
البنك الاهلى
البنك الاهلى
Advertisements
عبدالله هشام
تعادل فريق البنك الاهلي امام منافسه الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف البنك الاهلي من ضربة جزاء سددها عاصم صلاح في الدقيقة 37 من عمر اللقاء ، وتعادل الجونة في الدقيقة 50 عن طريق لؤي وائل 

وبدأ محمد يوسف المدير الفني للبنك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد دبش - محمد بسيوني - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

الوسط معروف يوسف - استريلا - أمير مدحت - محمد مثناني - محمد حامد

الهجوم: فادي فريد

بينما بدأ الجونة بتشكيل كالتالى: 
حراسة المرمى: احمد عادل 
الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - زياد الجيوشي - محمد يكن 
الوسط: اسلام عبدالمنعم - نور السيد - سارج اكا - عربي بدر 
الهجوم: عمورى - كريم الطيب 

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء الجونة المركز الثالث برصيد 19 نقطة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عاصم صلاح يقود البنك الأهلي للتعادل أمام وادي دجلة في الوقت القاتل

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري | أحمد على يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإنتاج

الدوري المصري.. البنك الأهلي يعمق جراح الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري

ترشيحاتنا

غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية.. طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

برلمانية تثمن مبادرة الدولة بـ صك عملات للأطباء تقديرا لدورهم | شاهد

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

بعد وفاة فوزي فتي وسعد الجمال.. البنات يرثن آبائهن في عضوية مجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها