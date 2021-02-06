محافظ البحيرة: إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية السلام بمركز إدكو

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 375م٢، أرض أملاك دولة الواقعة بحوض الرمال نمره/ 2 زمام حوض الحلوانى بقرية السلام – زرزارة التابعة لقرية المعدية بمركز إدكو.

جاء ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المُستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، ومع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

يذكر أن أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة نادي رياضي اجتماعي على مساحة ٢٢٥٠ م٢ أرض أملاك دولة "خزان شبراخيت"، مسلمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الواقعة بحوض يعقوب نمرة قسم أول على طريق شبراخيت/ دمنهور ناحية مركز ومدينة شبراخيت.

والمشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وشريطة الحفاظ على الأراضى الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.

وكما وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 15 مشروعًا استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيه توفر 904 فرص عمل وهى عبارة عن الآتي:-

- ٢ منفذ بيع منتجات زراعية وطبيعية ومستلزمات زراعية على مساحة ١٩٠٠ م٢ بناحية الكيلو ١٠٢ غرب الطريق الصحراوي بتكلفة ١٢ مليون جنيه ويوفر ٢٠ فرصة عمل.

- مستودع غاز على مساحة ٢٥٠ م٢ بناحية الطود مركز كوم حمادة بتكلفة 300 ألف جنيه ويوفر ٢ فرصة عمل.

- مصنع تعبئة مياه معدنية وخط إنتاج صناعات غذائية عصائر على مساحة ١٦٠٠ م٢ بناحية قرية النجاح مركز بدر بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه ويوفر ١٠٠ فرصة عمل .

- ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة ١٠٠٠ م٢ بناحية الأبقعين بمركز حوش عيسى بتكلفة ١.٤٧٠ مليون جنيه ويوفر 26 فرصة عمل.

- معصرة ومعمل لتخليل الزيتون على مساحة ١٥٨ فدانا و5 قيراط و٢٠ سهم بناحية طريق العالمين بمركز وادي النطرون بتكلفة ٢ مليون جنيه وتوفر ٤٠ فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية .

- 20 منفذ مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ١٠٠٠ م٢ بناحية الكيلو ٧٥ الطريق الصحراوي مركز أبو المطامير بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ويوفر 45 فرصة عمل .

- محطة فرز وتعبئة وحفظ وتبريد وتجميد حاصلات زراعية على مساحة ٢٢٤٠ م٢ بناحية مراقبة جنوب التحرير بمركز بدر بتكلفة ٣.٣٨٩ مليون جنية ويوفر ٣٥ فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية .

-مشروع بيوجاز استخلاص الغاز من روث الحيوانات لإنتاج طاقة كهربائية على مساحة ٣ أفدنة بناحية قرية قومبانية أبو قير بمركز كفر الدوار بتكلفة إستثمارية ٤.٣٥٠ مليون جنية ويوفر ١٥ فرصة عمل .

- عنبر دواجن تسمين على مساحة ١٤٦٠ م٢ بناحية قرية بني سلامة مركز وادي النطرون بتكلفة استثمارية ٢.٢٥٠ مليون جنيه ويوفر ١٥ فرصة عمل.

- محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة ١٢٥٦٤ م٢ بناحية الربعمائة بمركز حوش عيسى بتكلفة ٣٥٣ الف جنية ويوفر ١٠٤ فرصة عمل .

- محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي على مساحة ١٠٠٠ م٢ بناحية عزبة البيضاء بمركز أبو المطامير بتكلفة ٣.٣٦٤ مليون جنية وتوفر ٣٩ فرصة عمل .

- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة ١٢٠٠ م٢ بناحية كوم البركة مركز كفر الدوار بتكلفة ٢ مليون جنية وتوفر ٨٠ فرصة عمل .

- ١٥ منفذ بيع مخصبات زراعية وتقاوي وأسمدة وأدوات ري وتنقيط وآلات زراعية على مساحة ٣٢٢٥ م٢ بناحية غرب النوبارية - قرية محمد عبد الرقيب - مركز أبو المطامير بتكلفة ٨.٧٥ مليون جنية ويوفر ١٥ فرصة عمل .

- مصنع برانيك بلاستيك وخراطيم على مساحة ٤٠٠ م٢ بمركز بدر بتكلفة ١.٨ مليون جنية ويوفر ٨ فرصة عمل .

كما وافقة اللجنة العليا على إقامة مصنع كرتون وأكياس بلاستيكية - رولات فوم على مساحة ٣٠٠٠ م٢ ، وكذا محطة لفرز وغربلة وتخزين الحاصلات الزراعية والتقاوي وتعبئة مواد غذائية جافة على مساحة ٦٠٠٠ م٢ ، بالإضافة إلى محطة فرز وتخزين البطاطس والخضروات وإنتاج بطاطس نص مقلية وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك على مساحة ٢٠٠٠م٢ بمركز أبو المطامير بتكلفة إستثمارية إجمالية ٩٠ مليون جنية وتوفر ٣٥٠ فرصة عمل .

كما تم خلال الإجتماع الموافقة على السير في إجراءات تخصيص مساحة ١٠ أفدنة لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة ١٢٥ مليون دولار .



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