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مرأة

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:00 م
طريقة عمل المكرونة
طريقة عمل المكرونة بالجبن
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول المكرونة، ولكن بقوم البعض بأختيار طرق ووصفات مختلفة ومميزة لتقديمها.

لذلك نقدم لكم عمل المكرونة بالطماطم المجففة للشيف نورا السادات...

مقادير مكرونة بالطماطم المجففة
مكرونة انجل  مسلوقة
طماطم مجففة 
جبنة ماعز 
صلصة 
ثوم 
بصل اخضر كرات 
عصير طماطم 
زعتر 
ملح وفلفل 
بابريكا 
اوريجانو 

طريقة تحضير مكرونة بالطماطم المجففة
* يشوح الثوم في الزيت مع البصل والكرات والزعتر والملح والفلفل والأوريجانو

* ثم يضاف عصير الطماطم ويترك حتى الغليان

* وتضاف المكرونة والطماطم والمجففة وتترك على النار حتى تمام التجانس

* ويقدم بعد تزيينه بالجبنة الماعز

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