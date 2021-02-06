البترول: توفير حياة كريمة لأهالي الصعيد على رأس أولويات الوزارة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير حياة كريمة للمواطنين فى الصعيد.



وأضاف الملا خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن الوازرة تستهدف حاليا استكمال جهودها فى توصيل الغاز الطبيبعى لـ 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال العام الحالى، فى جميع محافظات مصر.



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة تدعم بقوة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.



وأشار طارق الملا، إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للسيارات له مميزات عدة منها أن سعره نصف سعر البنزين، والدولة لديها فائض ومخزون استراتيجى، إضف إلى ذلك أنه صديق للبيئة.



كان وزير البترول افتتح اليوم أول محطتين لتموين السيارات بالغاز وتحويلها بالأقصر.

