نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟.. زوجة كريم فهمي بإطلالة جريئة

عنصر كيميائي طبيعي ومعدن أساسي، ويمكن أن يؤدي نقصه في الجسم إلى ضعف العضلات والمفاصل والعظام، بالإضافة إلى انخفاض صعوبة القدرة على التحمل في أداء المهام اليومية الأساسية، ومن أفضل مصادر هذا المعدن منتجات الألبان والمكسرات واللحوم، بالإضافة إلى البروكلي والبازلاء والأرز وبذور عباد الشمس والبطاطا فهي أطعمة غنية أيضًا بالفوسفور ويمكن أن تساعد على الاستفادة من فوائدها العديدة.