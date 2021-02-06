نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟.. زوجة كريم فهمي بإطلالة جريئة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
أظهرت دراسة حديثة أعدها مؤخرا فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، أن السبب في تفشي فيروس كورونا المستجد يرجع إلى تغيير الطقس، وهو الأمر الذي حدث في الصين وأدي لزيادة أعداد الخفافيش.
يعتبر الفوسفور عنصر كيميائي طبيعي ومعدن أساسي، ويمكن أن يؤدي نقصه في الجسم إلى ضعف العضلات والمفاصل والعظام، بالإضافة إلى انخفاض صعوبة القدرة على التحمل في أداء المهام اليومية الأساسية، ومن أفضل مصادر هذا المعدن منتجات الألبان والمكسرات واللحوم، بالإضافة إلى البروكلي والبازلاء والأرز وبذور عباد الشمس والبطاطا فهي أطعمة غنية أيضًا بالفوسفور ويمكن أن تساعد على الاستفادة من فوائدها العديدة.
الملح الأسود هو نوع من الملح الصخري، ويستخدم منذ وقت طويل، وذلك لفوائده الصحية المحتملة ورائحته الفريدة ونكهته التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق.
يحتوي البصل على الألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا، من بين الخضروات الأخرى، يعتبر أكثر صحة، كما ان تناوله مفيد للصحة في كل من الأشكال النيئة والمطبوخة.
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة أصدقائها في عيد ميلاد زوجة الفنان كريم فهمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".