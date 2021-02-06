بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، مجموعة من الصور الجديدة لها رفقة أصدقها من الاحتفال بعيد ميلاد زوجة الفنان كريم فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة انيقة تخطف الأنظار.





وارتدت ريهام أيمن ، شورت جذاب باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر طويل باللون الأبيض مع كارديجان جذاب باللون الأسود، وانتلعت بوت طويل باللون الأسود لأكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة لافته تخطف الأنظار.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على اللون البينك الناعم كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمالها.



