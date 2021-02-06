القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط









في إطار انطلاق المشروع القومي للعدالة الثقافية بالمسارح المتنقلة لمحاربة الفكر المتطرف والتعصب، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج ثقافى فنى متكامل بفرع ثقافة أسيوط على مدار ثلاثة أيام متتالية بقرية بنى زيد الأكراد مركز الفتح من خلال قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، حيث بدأ اليوم الأول بعقد أمسية شعرية في حب الوطن لنخبة من كبار الشعراء والأدباء وهم الشعراء احمد الشافعى، سامية ربيع، وليد حشمت.





كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "عظماء من بلدنا" حاضرها الدكتور ناصر عبد الراضى، وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرضا فنيًا بالإضافة إلى عرض فني لفرقة التخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني والأستاذ مصطفى المري وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين اسكتش مسرحي بقيادة المخرج محمود عيد، بحضور رئيس الادارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، ومدير عام الثقافة بأسيوط، ومدير عام الإقليم.





وشهد اليوم الثاني من القافلة أمسية شعرية لأدباء أسيوط ومنهم الشعراء شرقاوي عبد العليم، سيد عبد الرازق، خالد فاروق عبود تباري، وقد الأدباء بقصائدهم الإبداعية، كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد الشرطة فخر مصري" لأحمد مصطفى، بالإضافة لعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد والذي قدم مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.





وفى الختام قدم عرض لفيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب ملتقى ثقافي بعنوان "إنجازات الرئيس" قدمتها الدكتورة أسماء عبدالرحمن استاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط، كما عقدت أمسية شعرية شارك بها كبار أدباء الصعيد منهم الشعراء محمود فرغلى، عطية ابو حراز، فتحي سليمان، قدم الأمسية الشاعر محمد شافع بالإضافة إلى عرض فني لفرقة التخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني والتي قدمت العديد من التابلوهات التراثية التي نالت إعجاب الجمهور



