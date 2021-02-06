أخبار التكنولوجيا.. كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Mate X2.. بالفيديو كافيار تطلق هاتف Caviar Origin بأزرار مطلية بالذهب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
مع تطور الهواتف الذكية بشكل كبير، تطورت تقنيات التصوير الخاصة بالكاميرات التي تمكن المستخدمين العاديين من التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية، وخلال السنوات الماضية حاولت شركات تصنيع الهواتف الذكية التركيز على إعدادات الكاميرا بأجهزة أندرويد.
اقترب موعد إطلاق هاتف Mate X2، والذي يعتبر الجيل القادم من سلسلة هواتف هواوي القابلة للطي، على الرغم من أنه سيأتي كخليفه لجهاز Mate X، إلا أن الشركة الصينية كانت قد أطلقت نسخة معدلة من Mate X أطلقت عليها اسم Mate Xs العام الماضي، ويجلب الجهازين السابقين تصميمًا قابلًا للطي للخارج، ولكن تشير للتقارير إلى أن هاتف Mate X2 المرتقب سيأتي بتغييرا كبيرا في التصميم.
قد تتجاوز خطط آبل التوقعات هذه المرة، حيث يقال إن الشركة الأمريكية تعمل على نظارة للواقع المختلط ستحتوي على أكثر من 12 كاميرا تتبع وشاشتين بدقة 8K.
دائما ما تضع شركة كافيار Caviar الروسية، لمستها من الذهب الخالص على أحدث تصميمات هواتف آيفون من آبل أو جالاكسي من سامسونج، إلى جانب وضع ما يكفي من الأحجار الكريمة عليها بحيث تبدو سلسلة الهواتف الرائدة كأنها إحدى التحف التي خرجت من قبر الملك توت عنخ آمون.
بعد تولى منصبه الجديد، بدأ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بمراجعة العديد من السياسات التي اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة توليه الرئاسة، ومن بين أحد القرارات التي لا ينوى بايدن تغييرها هو الحظر المفروض على شركة هواوي.
يعد تيليجرام Telegram، هو أحد أفضل تطبيقات المراسلة على نظام التشغيل أندرويد، إلا أنه أصبح أكثر التطبيقات شيوعا خلال الفترة الماضية، مع مرور منافسة الأكثر شهرة واتسآب Whatsapp بأزمة كبيرة جعلت أكثر من ملياري شخص حول العالم غاضبون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية بياناتهم.
تستعد شركة جوجل Google، لإطلاق أول تحديث لمعاينة المطورين من نظام تشغيلها القادم أندرويد 12 قريبا، وهو ما تم تأكيده مؤخرا بعد تحديث متجر بلاي لتطبيق Android Beta Feedback، والذي رصده موقع "9to5Google" كأحد المؤشرات على ذلك.
يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، ولقد اُشتهر في السابق كتطبيق لإرسال الرسائل النصية القصيرة، وسرعان ما أصبح التطبيق الأساسي للاتصال لدى الأشخاص.
هل مرت فترة طويلة لم تقم فيها بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساباتك عبر الإنترنت، أو تعيد استخدام كلمة سر واحدة أو قديمة عبر مواقع متعددة، فأنت حقا في مشكلة كبيرة الآن.