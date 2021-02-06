أخبار التكنولوجيا.. كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Mate X2.. بالفيديو كافيار تطلق هاتف Caviar Origin بأزرار مطلية بالذهب

هل مرت فترة طويلة لم تقم فيها بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساباتك عبر الإنترنت، أو تعيد استخدام كلمة سر واحدة أو قديمة عبر مواقع متعددة، فأنت حقا في مشكلة كبيرة الآن.