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توك شو

طبيب سلوكي يوضح كيفية حدوث التنمر بين الزوج والزوجة بطريقة غير مباشرة ..التفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 05:34 م
الدكتور إيهاب عيد،
الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي جامعة عين شمس، إننا نواجه معادلة صعبة في الحفاظ على صورتنا الشخصية والاجتماعية مع اولادنا وايضا علاقتنا بهم من ود وصداقة وليس فقط كأم وابن، لافتا الي ان كل منا لديه هالة وحدود اقليمية، لذلك فإن التنمر يعتبر تعدي على الحدود الاقليمية للشخص الاخر.

وأضاف الدكتور إيهاب عيد، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أننا اعتادنا على ان التنمر يحدث في الاغلب بين الاطفال في المدرسة، مشددا على فكرة ان كل شخص منا له احترامه، لذلك يجب على كلا منا الحفاظ على الحدود الاقليمية لكل شخص.

واوضح انه يمكن فتح هامش التسامح، ولكن يجب على كل شخص ان يحافظ على هالته الخاصة به، الي جانب ان الاباء يمثلون القدوة للاطفال، ويتعلمون من تصرفات ابائهم.

واشار الي ان الكارثة الاكبر التي نراها حاليا هي عدم اتفاق الوالدين على اسلوب التربية مهما كان حبهم او حب طرف اكثر للطفل، لان هذا يعلم سلوكيات غير اخلاقية، منوها إلى انه عندما يحدث تنمر من الطفل على احد الوالدين ويسكت الشخص الاخر "الشريك" فيعد تنمرا منه ايضا عليه وليس الطفل فقط، "معقبا: "يعني انا فرحان ان شايف الطرف الاخر بيتهزأ".
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