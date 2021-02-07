اقتصاد الإمارات.. النسخة الرقمية لـ"بريك بلك الشرق الأوسط" تركز على توقعات 2021 ودور المرأة في القطاع

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أعلن "مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط" - الحدث المتخصص في قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية .. عن جدول فعاليات النسخة الرقمية الخاصة من بريك بلك الشرق الأوسط يومي 9 و10 فبراير الحالي.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إنه من المقرر أن يقام الحدث الميداني التالي الذي يسمح بالحضور الشخصي للمشاركين يومي 2 و3 فبراير 2022 في دبي.ورغم التحديات العالمية المرتبطة بالجائحة إلا أن بريك بلك الشرق الأوسط ملتزم برسالته في خدمة قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة وتعزيز نمو هذا القطاع ويتضمن الحدث هذا العام ثلاث جلسات رئيسية تركز على الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط والتوقعات لعام 2021 ودور المرأة في القطاع والحاجة إلى بناء جيل من الشباب المتخصصين والطموحين.ويشارك في جلسة "موجز الأعمال – توقعات الأعمال والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط" مسؤولون من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص من بينهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس الوفد الرسمي لجامعة الدول العربية مجلس المنظمة البحرية الدولية وشهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وبن بلامير مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط. وتقدم الجلسة رؤية متكاملة للأعمال والمشاريع من المنظور الحكومي.ويناقش مسؤولون في عدد من المؤسسات الكبرى تقييم الوضع الحالي للقطاع وآخر المستجدات في مشاريع قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات كما يناقشون تأثيرات جائحة كوفيد-19 على السوق والدروس المستفادة من الأزمة وأهم الاستراتيجيات لمعالجتها.كما سيلقي المتحدثون الضوء على الفترة المقبلة مع التركيز على المشاريع المستقبلية في السوق الإقليمية.وفي اليوم الثاني يناقش منتدى بريك بلك للنساء العاملات في المراكز القيادية القضايا التي تواجه المرأة في الصناعة بمشاركة عدد من القيادات النسائية اللاتي يسلطن الضوء على سبل زيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع ومساعدتهن على صعود سلم المناصب القيادية.ويتضمن المنتدى جلستين المسارات العديدة لوصول النساء إلى المراكز القيادية عبر التخطيط المهني وكيفية مساهمة المرأة في تعافي التجارة البحرية بعد انتهاء جائحة كورونا وستلهم الجلستان الكوادر النسائية اللواتي يطمحن إلى الانضمام للمهن البحرية.تفتتح الجلستين سو تيربيلوفسكي رئيسة رابطة النساء العاملات في قطاع التجارة والشحن البحري "WISTA" في المملكة المتحدة ومدير إيماج لاين "Imageline" والرئيس المشارك لمؤسسة التنوع في القطاع البحري في المملكة المتحدة "Maritime UK" ويدير الجلسة ليزلي ميريديث مدير التسويق في بريك بلك للفعاليات والإعلام.وحققت مبادرة "يوم التعليم" نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وهذا العام تسهم الجلسة في تعريف الطلاب والمهنيين الطموحين وأصحاب الأعمال بقطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة وسيتعرفون من الخبراء والمختصين عن المزايا التي تدفعهم لأن يكونوا جزءًا من هذه الصناعة المزدهرة المليئة بالفرص. وسيتعرف الطلاب خلال هذه الجلسة إلى تفاصيل يوم من حياة بعض المشاركين لفهم القطاعات المختلفة في الصناعة وكيفية عملها. وللمساهمة في التغلب على المخاوف التي قد تكون لدى هؤلاء الشباب سينضم المشاركون في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة لمساعدة الطلاب على اتخاذ القرارات الصحيحة عندما يقررون الدخول في هذا القطاع. كما سيقدم المتحدثون نصائح حول ما يلزم لبناء مستقبل مهني ناجح في الصناعة.ويكون حضور النسخة الرقمية الخاصة من مؤتمر ومعرض بريك بلك مجانًا للجميع حيث اطلق المنظمون أخيرًا برنامج "بريك بلك 365" والذي يتضمن ندوات عبر الإنترنت ومعرض "بريك بلك ون" لضمان توفير أفضل وسائل التواصل لقطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة وتزويدها بأحدث الرؤى والمعلومات الإقليمية في جميع الأوقات.