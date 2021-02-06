إصابة شاب بكورونا مرتين رغم دخوله في غيبوبة 10 أشهر

اصيب شاب بالغ من العمر 19 عاما، في حادث تصادم أثناء عودته إلى منزله مما ادى إلى دخوله في غيبوبة بسبب إصابته بنزيف في المخ ادى الى حجزه في المستشفى عدة اشهر .





ووفقا لما ورد في صحيفة " اندبندنت" فإن الشاب دخل في غيبوبة العام الماضي قبل انتشار كورونا في بريطانيا وفي الوقت الذي أصيب به بنزيف في المخ كانت اعداد الحالات حوال 40 حالة .





بمرور الوقت زادت اعداد الحالات بشكل رهيب ، و وصلت الى مليون حالة، و في ذلك الوقت اصيب الشاب بفيروس كورونا برغم من الغيبوبة التي دخل فيها .





وقالت الطبيبة المسئولة عن حالة الشاب، إنه أصيب بفيروس كورونا و عن طريق المحاليل و الادوية قام الاطباء بعلاجه رغم الغيبوبة، و هاجم الفيروس الشاب مرة اخرى في نهاية الشهر الماضي .





جدير بالذكر ان خالة الشاب قالت انها تشعر بالصدمة، فان ابن شقيقتها لا يعلم اي شئ عن الدنيا منذ 10 شهور، و اضافت انه سيكون من الصعب عليها شرح تلك الرحلة الشاقة له بعد ان يستيقظ .