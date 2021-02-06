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رياضة

صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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سيد احمد
اعلن الاعلامى خالد الغندور عن غياب اشرف بن شرقي  لاعب نادى الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة .


وكتب الغندور فى تدوبنة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فسيبوك " تاگد غياب لاعب الزمالك "اشرف بن شرقي عن مباراة الاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة ". 

ويذكر ان رد نادي الزمالك على تصريحات برنارد كايتزو رئيس سانت ايتيان الفرنسي بشأن دهشته من عدم موافقة النادي الأبيض على بيع لاعبه مصطفى محمد لنظيره الفرنسي.

وفي تصريحات لقناة الزمالك الرسمية قال عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي الأبيض :"الرئيس الشرفي لنادي سانت ايتيان اليوم إنه مندهش من رفض الزمالك عرض شراء ناديه مصطفى محمد".

وأضاف سالم :"مسألة موافقة الزمالك على العروض المقدمة لمصطفى محمد أو رفضها أمر لا يخص إدارة سانت ايتيان، مصطفى محمد بدأ مشواره الجديد مع جالاتا سراي وسجل هدف وسعيد بالتجربة".


#رسميـــــــــآ :: تاگد غياب لاعب الزمالك "اشرف بن شرقي" عن مباراة الاتحاد السكندري غدآ بسبب الإصابة

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled El Ghandor‎‏ في السبت، ٦ فبراير ٢٠٢١
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