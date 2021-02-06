هبة أسعد.. أول مضيفة طيران "شرفية" من متلازمة داون | أعرف القصة

بوجه ملائكي و ابتسامة صافية تقف " هبة عاطف أسعد"، أول مضيفة طيران من متلازمة داون أمام شهادتها التقديرية حاملة أحد جوائزها التذكارية في فخر ينم عن نجاحها المبهر لتستعيد ذكريات تلك التكريمات خاصة حين لاقت كل الاحتفاء والتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحد الاحتفالات لذوي الاحتياجات الخاصة.

تتذكر " هبة" صاحبة ال23 عاما الطالبة بالسنة الأخيرة بكلية إعلام في جامعة "AAU" ، وقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل " قادرون باختلاف" حين تلقت الإشادة منه خلال تكريمه لها لتطلب منه طلب في الحصول على مدربين خصوصين، لينفذ طلبها على الفور خلال أيام ، ليصبح هذا الموقف ذات بصمة خاصة في نفس " هبة " تجاه الرئيس السيسي ليزداد حبها له لاهتمامه الشديد بأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم .

تمتلك " هبة أسعد" العديد من القدرات الإبداعية أهمها التمثيل والقاء الشعر لتقدم العديد من المسرحيات الفنية لكبار الكتاب العالميين، علاوة على ذلك تمكنت أن تصبح مذيعة بمسرح الشمس ومضيفة طيران بشكل شرفي.

ترى " هبة " أن تجربتها كمضيفة طيران أمر في غاية المتعة خاصة لمن يعملون بهذا المجال، حيث يطوفون العالم ويرون ثقافات مختلفة وجديدة ويعيشون الكثير من المغامرات المثيرة.

" مفيش حاجة اسمها مستحيل بالمثابرة والاجتهاد والتعب نقدر نعمل كل حاجة حتى لو كانت صعبة، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء".. كلمات تقتبسها " هبة" من الأقوال المأثورة للإمام الشافعي لتحفيزها في حياتها العملية والدراسة لتصل للمكانة التي تحلم بها وسط المجتمع لتثبت للجميع أن احتياجاتها الخاصة لم تكن عائق إنما كانت دافع جعلها من أنجح الشخصيات في المجتمع، وفقا لتعبير "هبة " لموقع " صدى البلد".

تلقت " هبة " العديد من الجوائز والتكريمات الدولية والمحلية كانت أبرزها من الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف و جامعة المنوفية وغيرها من منظمات و مؤسسات، لتحصد العشرات من شهادات التقدير التي تثبت كفاءتها كمذيعة وممثلة قادرة على تقديم أداء فني محترف.

لاقت " هبة " دعم كبير من أمها ووالدها وأخواتها، التي تعشقهم وتفتخر بهم جميعا ، لمساعدتهم لها في الوصول إلى المكانة التي فيها الآن، لتبات مصدر فخر للعائلة اجمع ، لتحمل كل الحب والامتنان على ما قدموا لها من تعب ومجهود وتضحيات لتكون في مرتبة يوفرها الجميع.

تواجه " هبة" اي مضايقات تتعرض لها بكل حزم وقوة لتصنع لنفسها شخصية قوية بين الجميع، تمنع أي شخص من التنمر عليها برد فعل مفاجئ ينم عن قوتها واعتزازها بنفسها أمام الجميع، دون الشعور بأي ضعف أو انكسار لكونها من ذوي الهمم.

تحلم " هبة أسعد" بأن تكون مذيعة وشخصية مشهورة وعالمية، وأن تقوم بأحد الأدوار أمام النجم "أحمد السقا" وعدد من النجوم الآخرين كالنجم "ظافر عابدين"، لتكون تلك أمنياتها التي تود تحقيقها في المستقبل القريب.