على طريقة "لصوص لكن ظرفاء".. ضبط تشكيل عصابي سرق محل ذهب بالمنزلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بمدينة المنزلة على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء الواقعة 3 شباب من مدينة المطرية قاموا بالتخطيط لسرقة المحل بنفس طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" عن طريق عمل فتحة السقف فى الشقه العلويه للمحل للوصول إلى محل المجوهرات.





وورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة من مالك محل "يوسف الأزهرى" لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة أكد فيه أنه عند دخوله المحل في اليوم التالي للإجازة الأسبوعية فوجئ بسرقة جميع المشغولات الذهبية الموجودة به مع سلامة الأبواب إلا أنه وجد فتحة في سقف المحل وأن كمية الذهب المسروقة تصل إلى 6 كيلوجرامات من عياري 18 و24.





ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث ومفتش الأمن العام وضباط المعلومات والبحث الجنائى وبالفحص تبين أن اللصوص قاموا بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء" بكل تفاصيله وقاموا باقتحام الشقة الموجوده اعلى المحل وعملوا فتحة في السقف وتمكنوا من النزول إليه بواسطة حبل وسرقوه وفروا بالمسروقات دون أن يحتاجوا إلى كسر أبواب المحل.





فيما تم التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمحل والشوارع المجاورة وتتبع المترددين على العقار الموجود به المحل وفحص المسجلين سرقات في دائرة المنزلة والمطرية توصلت خطة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب من مركز المطرية وهم يوسف ح 23 عاما، عبد الله م ، 25 عاما، و أحمد ف 27 عاما، و جميعهم ليس لهم معلومات جنائية.





وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات الذهب المسروقة من المحل كاملة دون التصرف في أي منها وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحريات ادلو باعترافات تفصيلية بكيفية سرقة المحل وأنهم جميعا تربطهم علاقة صداقة وقرروا أن يطبقوا طريقة الفيلم وبحثوا عن محل ذهب تعلوه شقة تكون غير مأهوله بالسكان وتوصلوا إلى المحل الذي تمت سرقته حيث تعلوه شقة حسب المواصفات المطلوبة.





وأكدوا فى اعترافتهم أنهم اقتحموا الشقة قبل أسبوع من الواقعة ووضعوا خطتهم وقبل يومين من التنفيذ استقروا في الشقة وفي إجازة المحل تمكنوا من كسر السقف ونزلوا إلى المحل وسرقوا المصوغات الذهبية به واخفوا الذهب لحين التصرف فيه بالبيع.



