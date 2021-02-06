آخر جنان.. مغن شهير يزرع ماسة قيمتها 24 مليون دولار في جبهته

يلجأ العديد من المشاهير إلى استعراض الثراء الذى يعيشون فيه بطرق مختلفة ولكنها مألوفة، بعضهم يستعرض أسطول سيارته والاخر يستعرض منزله الفخم ولكن الامر اختلف تماما مع مغنى الراب الأمريكى "ليل أوزى فيرت".



وحسب تقرير لقناة " اكسترا نيوز" فإن المغنى الشاب نفذ خطته وقام بزراعة ماسة باهظة الثمن فى منتصف جبهته.



وكشف التقرير أن ليل أوزى، يدخر ثمن الماسة منذ 2017 وتبلغ قيمتها 24 مليون دولار.



ولفت التقرير إلى أن مغنى الراب الامريكى نشر فيديو بعد زراعة الماسة الوردية وعلق قائلا" الجمال هو الألم ".

