تاريخ جديد.. الأهلي يتخطى ليفربول ومانشستر يونايتد ويطارد أرقام الريال والبارسا في مونديال الأندية

ضرب النادي الأهلى أكثر من عصفور بحجر واحد ولم يكن الفوز الذي حققه علي حساب الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية هو المكسب الوحيد الذي جناه الفريق الأحمر فقط، ولكن ضمن أمورا اخري تفوق حصد 2 مليون دولار فأكثر من الإتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) طبقًا للوائح البطولة.





ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في مونديال العالم للاندية ، ويحتاج المارد الأحمر إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.





ونجح الأهلي في تخطي العديد من الفرق الكبرى في مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وريفر بلات الأرجنتيني، وفاسكو داجاما البرازيلي، كما بات مار دالجزيرة أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للانتصارات متفوقًا على الجميع ومتخطيًا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة.





وأصبح الأهلي أكثر الفرق الإفريقية والعربية ظهورًا في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل حضوره في المربع الذهبي للمونديال في 3 مناسبات أعوام: 2006-2012-2020.





ونجح الفريق الأحمر في تخطي الرقم المسجل بأسم ريال مدريد في عدد المباريات التي خاضها في مونديال العالم للاندية حيث يحمل الملكي الرقم 12 مباراة بينما وصل المارد الأحمر إلي الرقم 13 ، ليصبح الأهلي ثاني أكثر نادٍ في العالم ظهورًا في بطولة كأس العالم للأندية بعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 15 مباراة.



