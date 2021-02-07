برلماني: تفعيل الإجراءات الرادعة للمخالفين يسهم في الحد من تفشي كورونا

عبر النائب، عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية، موضحًا أنه من باب أولى إقامة حملات توعية للمواطنين بأن جائحة بأن جائحة فيروس كورونا ما زالت قائمة، ولم تنتهي بعد، وذلك من أجل إلتزامهم بالتدابيرالإحترازية والوقائية، للحفاظ على حياتهم من جهة، و حماية لسلامة الآخرين من جهة أخري.





وأشار " درويش" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الحكومة قد أصدرت قرارات رادعة للمخالفين بإرتداء الكمامة، أو بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن تفعيل هذه الإجراءات ، وتوقيع الغرامات والعقوبات الصارمة على المخالفين سيكون له الأثر الإيجابي في الحد من تفشي الفيروس.





وعن المقترحات للحد من الاصابة بفيروس كورونا، لفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تخفيض السعة الاستيعابية للمراكز التجارية والفنادق والمواصلات العامة و غيرها ، حتى يتسنى للمواطنين تحقيق التباعد الإجتماعي، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرضها بشكل حاسم، سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي إهمال أو مبالاه لحماية المجتمع من هذه المخاطر، إلى جانب الحماية والتعقيم المستمر للمستشفيات وكافة الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول الجمعة، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى أمس الأول.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و 9560 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:





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