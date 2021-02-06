4 أخطاء ارتكبها موسيماني أمام الدحيل رغم التأهل لنصف نهائي المونديال

رغم الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني أرتكب 4 اخطاء في تلك المواجهة.





وتسببت الفرحة الهستيرية التي عاشتها الجماهير الحمراء في نسيان الأداء الباهت للفريق في الشوط الثاني من المباراة بسبب أخطاء موسيماني والتي تمثلت أولًا في الدفع بمحمد هاني رغم عدم جاهزيته الفنية وكذلك عمرو السولية الذي ظهر بعيدًا تمامًا عن مستواه وكان الأحري الدفع بالمالي أليو ديانج من البداية بجوار حمدي فتحي.



