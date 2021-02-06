ما بين مروان وليفاندوفسكي.. الأهلي وبايرن ميونخ في ميزان "سخرية المصريين"





المصريون لا يعرفون المستحيل، يذكرون أنهم فازوا على إيطاليا بطل العالم، وتعادلوا مع هولندا والأهلي فاز على ريال مدريد في جبروته ومع أساطيره التاريخية زيدان وفيجو وراؤول وكارلوس وغيرهم.





لكن مواجهة بايرن ميونخ يحمل طابعا خاصا باعتبارها المباراة الرسمية الأولى في التاريخ لفريق مصري أمام نظيره الأوروبي، والفوز بها سيمنح الأهلي حظوظا كبيرة نحو حصد لقب كأس العالم للأندية فضلا عن الشهرة الواسعة والقيمة التسويقية المُضافة التي سيحصل عليها النادي الأهلي بطل القرن في افريقيا.





مروان سيقابله ليفاندوفسكي، الأول متعثر تهديفيا والثاني حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، محمد هاني سيواجه ألفونس ديفيز، الأول يعاني من خلل دفاعي، بينما الثاني تلاعب بنصف فريق برشلونة وصولا إلى المرمى في مباراة الثمانية الشهيرة، أما محمد الشناوي فتكون مهمته الأصعب مقارنة بـ نوير العملاق الألماني الذي لا تتجاوزه الكرة إلا في مناسبات قليلة.





الرؤية نحو المكسب تبدو مشوشة، لكنها ليست مستحيلة، وأجمل ما يحيط بالمباراة آراء المصريين حولها والتي اتسمت بالسخرية والدعابة على مواقع التواصل الاجتماعي.





أحدهم قال "أبرز نقاط ضعف بايرن ميونخ، هبوطهم بدنيا بعد تسجيل الهدف الثامن في مرمى المنافس"، بينما قال آخر " لعيبة الاهلي لازم تتدرب كويس على السنترة" في إشارة إلى غلة تهديفية غزيرة متوقعة من البافاري في شباك الشناوي.





وبين التعليقات الساخرة، تظل مواجهة البايرن في حد ذاتها تاريخا لا يمكن أن يتناساه جمهور الأهلي مهما كانت النتيجة، ويبقى الأهلي أمامه أمل كبيرا في الحصول على أحد المراكز الثلاثة في البطولة العالمية للأندية القارية.

قد تبدو الفروقات الفردية بين اللاعبين مرعبة، على الرغم من أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، لكن بايرن ميونخ اسم ألماني عجز عن فك شفرته كبار أوروبا الذين انهارو أمام خط هجومه الحديدي ومنهم من انهار تماما مثل برشلونة الذي هُزم بالثمانية.