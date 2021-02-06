ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة غامضة.. نور تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجهت الفنانة نور رسالة لـ متابعيها ونشرت صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلقت نور على الصور قائلة " قد تضطر إلى خوض معركة أكثر من مرة للفوز بها ".


يذكر أن  نور شاركت  فى  مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إدوارد في ذكرى ميلاد والدته: وحشتيني يا أمي

دنيا عبد العزيز لـ محمد صبحي بعد تكريمها: تكريم كبير من فنان عظيم

وسط الشجر.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

رحاب الجمل تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

شاهد .. نور في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

كيف يسد الأزهر عجز الأطباء في المستشفيات خلال كورونا؟.. التفاصيل الكاملة

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. تغليظ العقوبة مرتين الى السجن 20 عاما

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها