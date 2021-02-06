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حوادث

محكمة سوهاج الابتدائية تُجدد حبس المتهم بإلقاء طفل من أعلى سور مدرسة بسوهاج

السبت 06/فبراير/2021 - 05:33 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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أنغام الجنايني
قرّرت محكمة سوهاج الإبتدائية، برئاسة المستشار أحمد أبوسديرة، تجديد حبس العامل المتهم بإلقاء طفل من أعلى مدرسة ابتدائية بمركز أخميم شرقي المحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ مفاده إلقاء عامل لطفل من أعلى مدرسة ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بأخميم، لمحاولة الطفل إحضار كرة استقرت أعلى سطح المدرسة.

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وأصيب الطفل بكسر في الذراع اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وإجراء عمليتين جراحيتين للطفل، وتركيب شرائح ومسامير، كما أصيب بجرح أعلى الحاجب الأيسر.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم ويدعى "فتحي.أ"، 59 عامًا، وتم القبض عليه بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وأنكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت صحة الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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