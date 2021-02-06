5 سلوكيات خاطئة يفعلها السائق على الطريق تسبب حوادث مرورية

هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها السائقين أثناء قيادتهم على الطريق ، وتشكل خطورة شديدة على حياتهم ، ومن الممكن ان تؤدي إلى حوادث مرورية .
وفي هذا التقرير نقدم اسوأ السلوكيات التي يقوم بها بعض السائقين أثناء القيادة .
1- اكد بعض التقارير أن 13 % ممن خضعوا لاختبار القيادة أثناء الشعور بالارهاق دائما يجدون أنفسهم عرضة للغفوة أثناء القيادة ، وهذا يؤدي إلى نتجية كارثية تشكل خطر على حياة السائق والركاب
2- اعتماد سائق السيارة على التكنولوجيا الحديثة المتطورة وأنظمة الامن والحماية فهي لها دور سلبي في الترعض للحوادث أثناء القيادة
3-الاهمال في التحكم بعجلة القيادة ، و عدم التركيز في الطريق أثناء السير ، واستخدام اطراف اليدين أثناء القيادة .
3- إهمال حزام الامان ، فعلى الرغم من أهميته الكبيرة في الحفاظ على حياة السائق في حال التعرض للحوادث على الطرق .
4- التصفح بشاشة المعلومات بمنقطة التحكم الوسطي بالسيارة أثناء القيادة ، وضرورة توفير التركيز الكامل أثناء القيادة .
5-تناول ادوية البرد أثناء القيادة مما يعرض صاحب السيارة إلى غفوة على الطريق وهذا يشكل خطر على حياته .