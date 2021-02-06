5 سلوكيات خاطئة يفعلها السائق على الطريق تسبب حوادث مرورية

وفي هذا التقرير نقدم اسوأ السلوكيات التي يقوم بها بعض السائقين أثناء القيادة .





هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها السائقين أثناء قيادتهم على الطريق ، وتشكل خطورة شديدة على حياتهم ، ومن الممكن ان تؤدي إلى حوادث مرورية .1- اكد بعض التقارير أن 13 % ممن خضعوا لاختبار القيادة أثناء الشعور بالارهاق دائما يجدون أنفسهم عرضة للغفوة أثناء القيادة ، وهذا يؤدي إلى نتجية كارثية تشكل خطر على حياة السائق والركاب2- اعتماد سائق السيارة على التكنولوجيا الحديثة المتطورة وأنظمة الامن والحماية فهي لها دور سلبي في الترعض للحوادث أثناء القيادة3-الاهمال في التحكم بعجلة القيادة ، و عدم التركيز في الطريق أثناء السير ، واستخدام اطراف اليدين أثناء القيادة .3- إهمال حزام الامان ، فعلى الرغم من أهميته الكبيرة في الحفاظ على حياة السائق في حال التعرض للحوادث على الطرق .4- التصفح بشاشة المعلومات بمنقطة التحكم الوسطي بالسيارة أثناء القيادة ، وضرورة توفير التركيز الكامل أثناء القيادة .5-تناول ادوية البرد أثناء القيادة مما يعرض صاحب السيارة إلى غفوة على الطريق وهذا يشكل خطر على حياته .