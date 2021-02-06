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سيارات

5 سلوكيات خاطئة يفعلها السائق على الطريق تسبب حوادث مرورية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها السائقين  أثناء قيادتهم على الطريق ، وتشكل خطورة شديدة على حياتهم ، ومن الممكن ان تؤدي إلى حوادث مرورية .

وفي هذا التقرير نقدم اسوأ السلوكيات التي يقوم بها بعض السائقين أثناء القيادة .


1- اكد بعض التقارير أن 13 % ممن خضعوا لاختبار القيادة أثناء الشعور بالارهاق دائما يجدون أنفسهم عرضة للغفوة أثناء القيادة ، وهذا يؤدي إلى نتجية كارثية تشكل خطر على حياة السائق والركاب

2-    اعتماد سائق السيارة على التكنولوجيا الحديثة المتطورة وأنظمة الامن والحماية فهي لها دور سلبي في الترعض للحوادث أثناء القيادة

3-الاهمال في التحكم بعجلة القيادة ، و عدم التركيز في الطريق أثناء السير ، واستخدام اطراف اليدين أثناء القيادة .

3-    إهمال حزام الامان ، فعلى الرغم من أهميته الكبيرة في الحفاظ على حياة السائق في حال التعرض للحوادث على الطرق .

4-    التصفح بشاشة المعلومات بمنقطة التحكم الوسطي بالسيارة أثناء القيادة ، وضرورة توفير التركيز الكامل أثناء القيادة .

5-تناول ادوية البرد أثناء القيادة مما يعرض صاحب السيارة إلى غفوة على الطريق وهذا يشكل خطر على حياته .

 




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