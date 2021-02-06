برلماني: الوعي بمثابة الحصن المنيع في التصدى للإصابة بفيروس كورونا

ثمن النائب، عماد خليل عضو مجلس النواب، القرارات التي تتخذها الدولة فى التصدي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب في عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخري، يقع بأكمله على عاتق المواطن، وأن ذلك يأتي نتيجة التراخي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وقال " خليل " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة الحالية شهدت زيادة سريعة في إصابات كورونا الإيجابية اليومية، وذلك يمثل ناقوسًا للخطر يهدد صحة المواطنين، لا سيما أن هذا الفيروس يعتمد على سرعة الانتشار والانتقال من شخص إلى آخر بسهولة.





وعن التصدى للإصابة بفيروس كورونا، تابع النائب حديثه قائلًا: "لابد من تفعيل دور وسائل الإعلام بنشر أضرار ومخاطر عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذا التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هذا هو دور الاعلام الحقيقي في نشر الوعي بين المواطنين، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى المواطنين بخطورة الموقف والذي يصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا.





وأكد ضرورة استمرار التزام كافة المواطنين ، و العاملين، والمترددين على القطاعات والهيئات العامة و الخاصة بالضوابط المطلوبة ، والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة، إلى جانب التطهير المستمر للأيدى.





ووجه عضو مجلس النواب رسالة للمواطن، قائلًا : "يجب عليك الالتزام بارتداء الماسك الطبي ، و الإبقاء على مسافة آمنة بينك وبين الآخر، ويقع على عاتقك مسئولية كبيرة تجاه وطنك وتجاه الآخرين، فلا تكون أداء لنشر العدوى فى المجتمع، فإن التزمت ستفيد نفسك في المقام الأول، وإن قصرت فأنت أول من سيضر ".





جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و 9560 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:





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