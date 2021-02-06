عائلة سرية.. الجدل يعود حول أسرة الرئيس الروسي بوتين مجددا

عادت من جديد التقارير الإعلامية التي تتحدث عن "الابنة السرية" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي تعيش حاليًا في بريطانيا، حسبما زعمت بعض وسائل الإعلام البريطانية، ولكن الرواية الجديدة عن العائلة السرية للرئيس الروسي، تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن الشابة الروسية الجميلة التي لاقت اهتمامًا من وسائل الإعلام في بريطانيا.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هناك مقطع فيديو مصورا حصل على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك" لفتاة ذات شعر بني اللون ووجه جميل مألوف، برفقة شاب ذي شعر داكن ويرتدي قميصا مرسوما عليه الموناليزا، حيث تزعم الصحيفة أن الفتاة التي ظهرت بالفيديو هي ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وذكرت الصحيفة أن الشاب الذي ظهر في الفيديو بجانب ابنة الرئيس بوتين، هو ابن شقيق رجل أعمال شهير مرتبط بالمافيا، ويعيش في شقة بجانب قاعة ألبرت الملكية غربي العاصمة البريطانية لندن.





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وتقول الصحيفة، إن الفيلم الوثائقي الذي نشره المعارض الروسي، أليكسي نافالني، تطرق إلى ما يسمى بـ "الأسرة السرية" للرئيس بوتين، وهي العلاقات التي يزعم الفيلم الوثائقي، أن الرئيس الروسي يمارسها خارج نطاق الزواج مع صديقاته، اللواتي منحهن ثروات غير عادية ومناصب غير متوقعة في السلطة.





وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المزاعم قادتها إلى فتاة تدعى إليزافيتا كريفونوجيخ، التي ظهرت بمقطع فيديو على موقع "تيك توك"، وتطلق على نفسها أيضًا لويزا روزوفا، وهو لقب جدتها التي كانت تعيش في مدينة سان بطرسبورج الروسية.





وتوغلت "ديلي ميل" في تفاصيل حياة هذه الفتاة الروسية، وقالت إن والدتها تدعى سفيتلانا، وولدت عام 1975، وترعرعت في مبنى سكني يعود إلى ما قبل الحقبة السوفيتية، إلى أن أصبحت سفيتلانا فتاة شابة جميلة تكسب لقمة عيشها كمنظفة في متجر محلي، ثم تغيرت حياتها فجأة وانتقلت للعيش في بريطانيا.





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وأوضحت الصحيفة أن إليزافيتا، ابنة سفيتلانا، نشرت صورتين على تطبيق "انستجرام" ظهر فيهما ظرفًا كبيرًا عليه ختم بريد إنجليزي، بتاريخ 1997، كان المرسل شخص يدعى السيد هاكل من بورناموث في دورست، لكن إليزافيتا لم تقدم تفسيرًا حول تلك الصورة.





وأكملت الصحيفة أنها ذهبت إلى هذا العنوان وقابلت السيد هاكل وزوجته، اللذين لا يزالان يعيشان هناك، وقد أكدوا بالفعل أنهم أرسلوا هذا الظرف البريدي قبل أعوام طويلة، كاشفين عن علاقتهم بسفيتلانا التي تزعم الصحيفة أنها كانت على علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت.





وقال السيد هاكل للصحيفة، إن سفيتلانا كانت شابة روسية جميلة في العشرين من عمرها، ولديها صديق ثري، مضيفًا: "كنا بحاجة إلى المال، ولذلك أضطررنا لاستضافة طلبة أجانب لدينا وسفيتلانا مكثت لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع عام 1997 لدراسة اللغة الإنجليزية".





ويزعم السيد هاكل أن سفيتلانا لم تذكر أبدًا اسم صديقها، وكانت تتهرب دائمًا من الحديث عن عائلاتها، لكنها كانت تقول إنها كانت تعيش في منزل فخم ولديها سيارة مرسيدس قبل أن تأتي إلى بريطانيا.





وأضاف السيد هاكل أن سفيتلانا بعد ذلك قررت الذهاب لرؤية صديقها الثري - والذي ترجح الصحيفة أنه السيد بوتين - موضحًا أن سفيتلانا لم تخبرهم باسمه في ذلك الوقت وقالت إنه غاضب جدًا ويجب أن تذهب إليه في فنلندا.





ويعتقد موقع الاستقصاء الروسي "برويكت ميديا" أن سفيتلانا، التي تبلغ ثروتها 100 مليون دولار، كانت على علاقة بالرئيس بوتين، مشيرًا إلى أن سفيتلانا تمتلك منتجع التزلج، الذي تزوجت فيه ابنة الرئيس الروسي، كاترينا، في عام 2013.





كما تمتلك أيضًا يختًا إيطاليًا فاخرًا، ويرافقه دائمًا زورق حربي روسي للحراسة.





وكان قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، علق على تلك التقارير الإعلامية ووصفها بأنها "صحافة صفراء" ولا تمت للواقع بصلة، إلا أن "ديلي ميل" أكدت أن الفتاة الروسية رفضت التواصل مع جميع من سألها عن هوية والدها.