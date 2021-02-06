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فن

أخويا الكبير .. مصطفى قمر ينعى عزت العلايلي

السبت 06/فبراير/2021 - 06:00 م
الراحل عزت العلايلي
الراحل عزت العلايلي
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محمد بدران

نعى الفنان مصطفى قمر، الفنان  الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية امس الجمعة.

ونشر مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للفنان عزت العلايلي، وعلق عليها: ‬‏‪"البقاء لله توفي الفنان الكبير والقدير اخويا الكبير عزت العلايلي ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ادعوا له.

 

 وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده امس الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 


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