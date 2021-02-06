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فن

أحمد عثمان: إشادة داليا مصطفى وبسمة وهالة فاخر "وسام على صدري"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:13 م
فيلم قبل الاربعين
فيلم قبل الاربعين
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سعيد فراج
حرص السيناريست أحمد عثمان على الاحتفال بفيلمه الجديد "قبل الاربعين" الذى يشارك فى بطولته داليا مصطفى وبسمة، ويعرض حاليًا بدور العرض السينمائي منذ أوائل هذا الشهر الجارى، خلال حضوره بين الجمهور لمشاهدة وسماع الآراء وردود الفعل اتجاه هذا السياق التشويقي. 

كشف عثمان أن هذة الخطوة التشجيعية ترجع لتهنئة نجوم العمل له على طريقتهم المختلفة ومازالو مستثمرين هذا النجاح. 

وجهت داليا مصطفى حديثها للجمهور قائلة: "سعيدة وممتنة بردود أفعالهم الإيجابية عن أداءها في العمل بتقديم محتوى وفكر جديد عليها ولم تقدمه من قبل، وعادت من خلاله إلى جمهور السينما وأنها عندما راهنت على هذة القماشة فكانت فى مصيرها الصحيح".

أكملت داليا ، أن ذلك هو ما تم ملاحظته لها شخصيًا عندما شاهدت اسكربيت هذة الحدوتة فانبهرت بقلم السيناريست أحمد عثمان وهذا السبب هو ما وراء جعلها تقرر الموافقة دون تفكير وأدنى تردد وأن هذا هو الدور اللي يليق بعودتها مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 12 عاما تقريبًا بعد فيلم "طباخ الريس" للراحل طلعت زكريا ومن إخراج سعيد حامد، ليليق بمكانتها المهنية إتجاة المتابعين والمنتظرين لديها بكل ما هو جديد بشغف .

أضافت النجمة بسمة ، بأن السيناريست أحمد عثمان جمع بين الرعب والتشويق والإثارة ما بين سطور صفحاته داخل هذة الحبكة التشويقية المثيرة زهو ما فرض ورقه علي صناع العمل بأن يكتمل الكاست بعناصر فنية مميزة ليتحقق ذلك النجاح المستثمر. 

أكد الفنان إيهاب فهمى ، أن عوامل النجاح لم تأتى من فراغ وأنما هو نتيجة طبيعية وحتمية تبدأ من القصة التي كتبت بحرفية عالية وكأن السيناريست أحمد عثمان كان يرسم على الورق شخصيات مليئة بالمتناقضات من خلال مشاهد يرتبط بعضها البعض برباط التشويق والإثارة.

اختتم الفنان معتز هشام ، بأنه في غاية من السعادة والسرور لحبكة هذا السياق الذي يحيطة الحركة والصراع والقتل والعنف وهو ما يستحوذ علي إهتمام الجمهور والنقاد علي حد سواء لما له من تجمع عناصر فنية شديدة الإتقان عملت علي تقديم وجبة فنية دسمة. 
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