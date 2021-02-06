بدء تحصين 12 ألف رأس ماشية بالسويس

بدأت اليوم مديرية الطب البيطرى بالسويس تنفيذ الحملة القومية الأولى لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع بمحافظة السويس برعاية معالي الوزير اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتحت أشراف الدكتور طارق كمال زكى مدير عام مديرية الطب البيطري بالسويس بمشاركة ٢٦ طبيبا بيطريا.





تستهدف الحملة تحصين ١٢ الف رأس من الماشية بالقطاع الريفي بالمحافظة حيث تم توزيع اللقاحات علي ١٢ وحدة بيطرية تغطى جميع القري بالقطاع الريفي وتستمر الحملة لمدة شهر ، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات وكافة الاجراءات من توفير اللقاح و الادوات اللازمة للوقاية والامان الحيوي والتأكد من سلامة الثلاجات للتخزين لضمان سلامة اللقاح وتم توجيه الارشاد البيطرى لتوعية المواطنين واصحاب رؤس الماشية باهمية التحصين وحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية واهمية التسجيل والترقيم.



