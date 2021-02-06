شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

بدء اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات والتخلص من الكرات .





وفي الدقيقة " 42 "، احرز عمرو جمال هدف تقدم طلائع الجيش ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الـ var ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.





وخاص بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .