الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية تفعيل الدور المجتمعى لشركات البترول والثروة المعدنية لذلك وجه بضرورة المشاركة فى تطوير المناطق المحيطة وتنفيذ اعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن مع طلاء وجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعى التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الأقصر .





ووجه وزير البترول مسئولى الشركات لبحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق ، بما يخدم الاهالى ويلبى احتياجاتهم بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .





ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اهمية ان يكون التطوير والدعم موجه للاهالى مباشرة بشكل ملموس، و يتم ذلك من خلال تكاتف القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل التنمية المجتمعية التى تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن.