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محافظات

الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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شمس يونس
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية تفعيل  الدور المجتمعى لشركات البترول والثروة المعدنية  لذلك وجه بضرورة المشاركة فى تطوير المناطق المحيطة وتنفيذ اعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن مع طلاء وجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعى  التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الأقصر .

ووجه وزير البترول مسئولى الشركات لبحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق ، بما يخدم الاهالى ويلبى احتياجاتهم بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اهمية ان يكون التطوير والدعم موجه للاهالى مباشرة بشكل ملموس، و يتم ذلك من خلال تكاتف القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل التنمية المجتمعية التى تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن.
 
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  لمحطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.
الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر
الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر
الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر
الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر
الملا: تكليف شركات البترول بترميم المنازل المحيطة بمحطات التموين فى الأقصر
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