فيديوجراف .. هدم عقار فيصل .. قرارات حاسمة للنيابة الإدارية تزلزل موظفي الحي





النيابة الإدارية تدخلت في التحقيقات، للكشف عن الملابسات والكشف عن المسئولين في وجود مخالفات في العقار وفي وجود مخزن أسفل العقار دون ترخيص.





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وكان أحد أهم قرارات النيابة الإدارية نتيجة لتوصيات اللجان المختصة وهو سرعة تنفيذ قرار هدم عقار فيصل المخالف، إلى جانب توسيع التحقيقات للوصول إلى المسئول عن وجود مخالفات.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على قرارات النيابة الإدارية حول عقار فيصل المحترق.





حريق عقار فيصل يشغل أذهان المصريين خاصة وأن العقار لا يزال مشتعلا منذ أكثر من 7 أيام متواصلة، نتيجة وجود مخزن أحذية في بدروم العقار يحوي مواد سريعة الاشتعال.