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رياضة

وزير الرياضة يجتمع بمسئولي نادي النادي في 6 أكتوبر وthe club plus بالعاصمة الإدارية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:40 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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قسم الرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس أمناء نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والمكتب التنفيذي ل The Club Plus بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واطلع الوزير  على خطة عمل مجلس أمناء نادي النادي ب 6 أكتوبر ، والإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، ورؤية مجلس  الأمناء لتشغيل النادي الفترة المقبلة، علاوة على التطرق إلى آليات التسويق الخاصة بإمكانيات، ومنشآت فرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر، لتحقيق أقصي استفادة منها، وأخر التطورات المتعلقة بالعضوية والاشتراكات في الأكاديميات الرياضية وصالة الجيم، إضافة إلى الأنشطة المجتمعية والخدمية المقدمة لأعضاء النادي.

وتضمن الاجتماع تصورًا مقدمًا حول أسلوب إدارة وتشغيل the club plus  بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والسياسات السعرية لمنشآت النادي، وعرض نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للنادي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي عُقدت الفترة الماضية، وتحديد تاريخ استلام النادي من الجهات المنفذة، وتجهيزه تكنولوجيًا، وتوفير كافة احتياجات التشغيل بالمنشآت الرياضية بداخله. 

وطالب وزير الشباب والرياضة بتكثيف الجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء نادي النادي ب 6 أكتوبر بشأن الحملة التسويقية للنادي الفترة المقبلة،  والسعي نحو تحقيق أفضل أداء إداري.

وأكد الوزير على متابعة أداء مجالس أمناء فروع نادي النادي بشكل دورى لمتابعة عملية التشغيل والإدارة، مشيرًا أن مشروع "نادي النادي" تنفذه الوزارة فى مختلف المحافظات لإتاحة الممارسة الرياضية أمام الشباب والنشء لتنضم إلى الصروح الإنشائية والرياضية المنتشرة في ربوع البلاد.

وقام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية داخل نادي النادي ب 6 أكتوبر شملت زيارة الملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب كرة القدم، وصالة الأنشطة، وصالة الجمباز. 

ويعد مشروع نادى النادى  من المشروعات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة وتسعى إلى إنشاء عدة فروع منه في مختلف المواقع الجغرافية فى ظل الاهتمام بالنشء والشباب، وتوفير كل الخدمات الرياضية لهم؛ لاعداد جيل واعد يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز فى كافة الألعاب الرياضية.
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