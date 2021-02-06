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حوادث

إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيب زوج وزوجته وأربعة من أولاده فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلو نطاق محافظة بنى سويف.


انتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  كلا من على عمر محمد 35 سنة ، مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر  واولاده عبدالرحمن 8 سنوات ، خديجة 6 اشهر ، مريم 11 سنة ، عمر 6 سنوات ،زينب ناجى عبدالعليم 37 سنة مصابين بكدمات  سطحية ولم يتم حجزهم بالمستشفى. وجميعهم مقيمون مركز ملوى محافظة المنيا.

 ووجة الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم  العلاج اللازم لهم .
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