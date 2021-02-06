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رياضة

بعد تصريحاته عن الأهلي.. الإسماعيلي يعاقب الشامي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

السبت 06/فبراير/2021 - 06:28 م
محمد الشامي
محمد الشامي
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نانسي القاضي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، معاقبة اللاعب محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وجاءت معاقبة اللاعب بمنعه من التدريبات الجماعية للفريق، بداية من اليوم.

وخاض "الشامي" تدريبات منفردة على هامش المران إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري.

ومن المقرر أن يتم إحالة اللاعب للتحقيق والعقوبة المالية.

وكان خرج  محمد الشامي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، بإعتذار للجمهور بسبب تصريحاته الاخيرة في احدى القنوات الفضائية منذ قليل.

وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بإنتقال زوجها  للعب للنادي الأهلي.


وان تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال إختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .

واضاف الشامي، أطالب الجميع  بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.

ويستأنف  الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا   لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري 


و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.

ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.

ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة
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