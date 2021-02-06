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برلمان

برلماني: إصدار عملة معدنية جديدة لتكريم الأطقم الطبية توثيق لذاكرة الأمة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:30 م
النائب سامح الشيمي
النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
اشاد النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ بإصدار الدولة  المصرية، عمله معدنيه جديده للأطقم الطبية، بعد إعلان الحكومة إصدار ١٥ مليون قطعه عمله نقديه تحمل شعار (فرق مصر الطبيه).

واعتبر النائب ان هذا التكريم في صورته الإنسانيه العظيمه للأطقم هو توثيق لذاكرة الأمه وتنميه الوعي الوطني برموز العطاء الانساني والشخصيات التي أثرت في حياة الشعب المصري  والذين أفنوا حياتهم بتضحياتهم الخالده وتخليدا لدورهم في التصدي لجائحه كورونا ومنهم من سقط شهيدا في مواجهه الفيرس الشرس. 

وأشاذ النائب بإصدار مصلحه الخزانه العامه وسك العمله لهذه العمله الجديده والتي تحمل صورة الاطقم الطبيه التي كانت هي خط الدفاع الاول والأمامي في انقاذ حياة آلاف المواطنين.

وأكد النائب أهميه تنميه الوعي الوطني بالشخصيات المؤثره والانجازات غير المسبوقه والمشروعات القوميه التي شهدتها مصر في الفتره الاخيره بهدف التوعيه للشباب.
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