ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

10 % لـ ذوي الهمم.. وزير القوى العاملة: إقبال كبير على الوظائف المعلنة

السبت 06/فبراير/2021 - 06:34 م
محمد سعفان
محمد سعفان
Advertisements
هاني حسين
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة عملت على إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مضيفا "نشهد إقبالا كبيرا على الوظائف المعلنة من الوزارة ".

وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان من الضروري إجراء حوار مع الشباب من اجل اعادة الثقة وتقبل فكرة الوظائف التي تطرحها وزارة القوى العاملة ".

 ولفت محمد سعفان: "ارتفعت نسبة التوظيف والشباب يقبل على الوظائف التي نطرحها، وتحقق الوظائف إشغال بنسبة تتعدى الـ 80 %".

 وأكمل محمد سعفان: "القطاع الخاص أصبح الجناح الأكبر في الاقتصاد المصري ويوفر كما كبيرا من فرص العمل للشباب وفرص العمل التي يتم توفيرها تكون في القطاع الخاص".

ولفت محمد سعفان: "10 % من فرص العمل التي يتم طرحها تكون مخصصة لأصحاب الهمم "، مضيفا: "نعمل على تخفيض معدلات البطالة في مصر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يدشنان مبادرة «صيادي مصر»

لخدمة دورات التدريب والتأهيل.. سعفان والغضبان يفتتحان قاعات جديدة بمديرية بورسعيد

توفير آلاف فرص العمل.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقي التوظيف الأول لجامعة بورسعيد

حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة: إطلاق برنامج أحلام مواطن على قناة صدى البلد.. افتتاح ملتقى التوظيف بجامعة بورسعيد.. وتمديد موعد مغادرة العمالة الوافدة بالأردن

ترشيحاتنا

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

الشناوى هيفطس.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ

استفزاز جديد.. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

فتاة سقارة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بفستان مكشوف فوق الركبة.. شاهد

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات