10 % لـ ذوي الهمم.. وزير القوى العاملة: إقبال كبير على الوظائف المعلنة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة عملت على إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مضيفا "نشهد إقبالا كبيرا على الوظائف المعلنة من الوزارة ".





وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان من الضروري إجراء حوار مع الشباب من اجل اعادة الثقة وتقبل فكرة الوظائف التي تطرحها وزارة القوى العاملة ".





ولفت محمد سعفان: "ارتفعت نسبة التوظيف والشباب يقبل على الوظائف التي نطرحها، وتحقق الوظائف إشغال بنسبة تتعدى الـ 80 %".





وأكمل محمد سعفان: "القطاع الخاص أصبح الجناح الأكبر في الاقتصاد المصري ويوفر كما كبيرا من فرص العمل للشباب وفرص العمل التي يتم توفيرها تكون في القطاع الخاص".





ولفت محمد سعفان: "10 % من فرص العمل التي يتم طرحها تكون مخصصة لأصحاب الهمم "، مضيفا: "نعمل على تخفيض معدلات البطالة في مصر".