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كرم جبر: حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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إسراء صبري
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدعاة جزء من المجتمع ولهم دور هام للغاية خلال الفترة الحالية، كما أنهم يتحكموا في رأي المجتمع بدولة كبيرة، معقبا: علينا أن نقدم كافة طرق الدعم للشعب المصري.

واسترسل: الدولة الوطنية تحتاج إلى شحن همم الشعب، منوها إلى أن فاعليات اليوم من مؤتمر وزارة الأوقاف تضمنت الحديث عن مؤسسات الدولة وأرض مصر وسيناء المقدسة.

وأكمل "جبر" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، الهدف الأساسي من الدعاة والأعلاميين هو الوقوف وراء مصر من أجل مساندتها ومواجهة الشائعات المنتشرة والتي ستنتشر أيضا بعد مشروع القرن وهو المختص بتطوير الريف.

وأضاف، حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، ولهذا يجب علينا أن نقف وراء مصر ووراء ما يقوم به الرئيس السيسي من أعمال تطوير حتى لا يكون لديهم أي فرصة لنشر الشائعات.

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