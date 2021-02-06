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توك شو

الأعلى للإعلام يطالب المؤسسات بإزالة المحتويات المسيئة خلال أسبوعين

السبت 06/فبراير/2021 - 06:34 م
كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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إسراء صبري
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدعاة جزء من المجتمع ولهم دور هام للغاية خلال الفترة الحالية، كما أنهم يتحكموا في رأي المجتمع بدولة كبيرة،  وعلينا أن نقدم كافة طرق الدعم للشعب المصري.


وشدد "جبر" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، على الإعلام بضرورة  نشر الحقائق إلى المواطنين، مضيفا: يجب أن نفتخر بما يتم داخل مصر، فنحن لدينا رئيس قوي ونثق به وإذا وعد نفذ.

وفيما يخص ضوابط الإعلام، شدد على ضرورة التركيز على الجوانب الإخلاقية، كما أوضح أن المجلس طالب بإزالة المحتويات التي تسئ للأخلاق في غضون أسبوعين.

ولفت إلى أنه على  الإعلام وطني وينقل الحقيقة، ولكن أحيانا تحدث بعض الأمور السلبية ونحن نطالب الآن بإزالتها.

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