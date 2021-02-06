وزير القوى العاملة: لم يتم الاستغناء عن أي عمالة مصرية في الخارج

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع مصانع قطاع خاص في الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات لتدريب الشباب قبل دخولهم سوق العمل.





أضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" متفائلين في ملف وضع العمالة المصرية في الخارج".





ولفت محمد سعفان:" جائحة كورونا اثرت على كافة دول العالم اقتصاديا واجتماعيا، ومعظم العمالة المصرية متواجدة في دول الخليج".





وتابع محمد سعفان:" لم يتم الاستغناء على العمالة المصرية في الخارج ولكن هناك استغناء مؤقت لفئات محدودة سوف تعود فور تحسن الأوضاع".، مضيفا:" كان من الضروري إجراء حوار مع الشباب من اجل اعادة الثقة وتقبل فكرة الوظائف التي تطرحها وزارة القوى العاملة ".





ولفت محمد سعفان:" ارتفعت نسبة التوظيف والشباب يقبل على الوظائف التي نطرحها، وتحقق الوظائف إشغال بنسبة تتعدى الـ 80 %".





وأكمل محمد سعفان:" القطاع الخاص أصبح الجناح الأكبر في الاقتصاد المصري ويوفر كم كبير من فرص العمل للشباب وفرص العمل التي يتم توفيرها تكون في القطاع الخاص ".



