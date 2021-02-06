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وزير القوى العاملة: لم يتم الاستغناء عن أي عمالة مصرية في الخارج

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هاني حسين
 قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع مصانع قطاع خاص في الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات  لتدريب الشباب قبل دخولهم سوق العمل.

أضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   متفائلين في ملف  وضع العمالة المصرية في الخارج".

 ولفت محمد سعفان:"  جائحة كورونا اثرت على كافة دول العالم اقتصاديا واجتماعيا، ومعظم العمالة المصرية متواجدة في دول الخليج".

 وتابع محمد سعفان:"  لم يتم الاستغناء على العمالة المصرية في الخارج ولكن هناك استغناء مؤقت لفئات محدودة سوف تعود فور تحسن الأوضاع".، مضيفا:" كان من الضروري إجراء حوار مع الشباب من اجل اعادة الثقة وتقبل فكرة الوظائف التي تطرحها وزارة القوى العاملة ".

 ولفت محمد سعفان:"  ارتفعت نسبة التوظيف والشباب يقبل على الوظائف التي نطرحها، وتحقق الوظائف إشغال بنسبة تتعدى الـ 80 %".

 وأكمل محمد سعفان:"  القطاع الخاص أصبح الجناح الأكبر في الاقتصاد المصري ويوفر كم كبير من فرص العمل للشباب وفرص العمل التي يتم توفيرها تكون في القطاع الخاص ".

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