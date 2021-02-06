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رياضة

مدرب النصر: سنواجه الأهلي في الكأس بدون ضغوط ونسعى لتقديم مباراة قوية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:37 م
سيد عيد المدير الفني
سيد عيد المدير الفني للنصر
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عبدالله هشام
أكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن وقوع فريقه امام الأهلي في دور ال 32 بكاس مصر  مواجهة صعبة وقوية أمام بطل مصر وافريقيا ودائما ما يظهر النصر قدراته الحقيقة في المواجهات الكبيرة .

وقال سيد عيد " سنواجه الاهلي  بدون ضغوط ونلعب من اجل المتعة ونسعي لرفع اسم نادينا في السماء وسنكون عند حسن ظن محبي النصر".

يذكر أن اتحاد الكرة اجري قرعة دور ال32 لبطولة  كأس مصر والتي أسفرت عن وقوع النصر في مواجهة الاهلي.

وكان النصر قد تأهل لدور ال32 بعد تغلبه علي شبان بدواي في الدور التمهيدي الرابع بخمسة أهداف دون رد  كما تغلب علي مستقبل وطن في الدور التمهيدي الثالث بثلاثية مقابل هدفين .
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