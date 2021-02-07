اليوم .. قطع الكهرباء عن 6 مناطق في قنا

قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بقنا، ، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٦ مناطق تابعة للوحدة اليوم الأحد الموافق فبراير 2021.





وأوضح بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز الوقف، أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة 9 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة التى تتم.





وكشفت الوحدة أن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي" القلمينا - نجع عرابى - نجع حسين عزام - نجع رضوان - المرشحات - جزيرة العبل ".





وأضاف بيان وحدة الوقف، بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.





وطالبت الوحدة جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.







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