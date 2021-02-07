نائب: مصر بقيادة الرئيس السيسي نالت ثقة الدول الأفريقية





قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نالت ثقة الدول الافريقية بكل جدارة، وذلك بسبب الإهتمام الكبير التي أولته مصر تجاه هذه القارة من أجل العمل علي تحقيق أعلى معدل من الإصلاح الاقتصادي.





وعبر البلشي عن سعادته في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسبب إنتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، مؤكدا قوة السياسة الخارجية التي إنتهجتها مصر في تعميق التعاون وتكثيف العلاقات وتطوريها بشكل كبير، الأمر الذي أكد علي مكانة مصر الكبيرة على المستوى العالمي.





وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى المجهود الكبير الذي قامت به الدولة المصرية الفترة السابقة ، في تحقيق نهضة شاملة بكافة المجالات، وإهتمامها الكبير بالمواطن وتوجيه كافة الدعم له بشكل لم يحدث من قبل، متمنيا مزيد من الإصلاح والتقدم الفترة المقبلة وإثبات أن مصر إستعادت دورها الريادي مرة أخرى للجميع.





جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.





ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.