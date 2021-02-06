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حوادث

تأجيل محاكمة مبيض محارة في اغتصاب موظفة بدار السلام إلى 13 مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 06:42 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت تاجيل محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب  موظفة في دار السلام  لجلسة 13 مارس


واوضح أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بعد أن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماش بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وعاشرها جنسيًا وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها .

استمعت نيابة العامة  إلى أقوال المجني عليها "منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها للحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.
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