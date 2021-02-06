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حازم عمر: نستهدف تطوير 5 مراكز إدارية تضم 19 قرية و67 تابعًا بقنا

السبت 06/فبراير/2021 - 06:42 م
تطوير قرى قنا
تطوير قرى قنا
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هاني حسين
قال حازم عمر نائب محافظ قنا، إن المبادرة  الرئاسية لتنمية الريف المصري تستهدف تطوير القرى وتوفير كافة الاحتياجات الخدمات.

وأضاف حازم عمر في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نستهدف تطوير 5 مراكز إدارية تضم 19 قرية و67 قرية تابع داخل محافظة قنا".

 وتابع حازم عمر: "تم جمع البيانات الخاصة بالقرى والتعرف على الاحتياجات التي تحتاجها كل قرية".

 وأكمل حازم عمر: "تم تحديد الأولويات في كل قرى المحافظة للبدء بها وبعض القرى لا يوجد بها شبكات مياه وصرف صحي".

ولفت حازم عمر: "المشروع يركز على محاور تطوير البنية التحتية والصرف الصحي والكهرباء والغاز وهناك محور خاص برصف الطرق وتوفير سكن كريم للمواطنين، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية والمدارس في القرى والمراكز التي تحتاج لها".
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