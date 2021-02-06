جيانا فاروق تطير إلى الأردن للدخول في معسكر دولى استعدادًا لأولمبياد طوكيو

غادرت بطلة الكاراتيه العالمية جيانا فاروق القاهرة مساء اليوم متوجهة الى العاصمة الأردنية عمان للدخول في معسكر دولي مشترك مع دولتى الأردن وتشيلي لمدة 15 يوما استعدادًا للبطولات القادمة و لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 هذا العام وبإشراف المدرب محمد عبد الرجال مدرب اللاعبة.





يذكر ان جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتأهل إلى اوليمبياد طوكيو من خلال التصنيف الأوليمبي في مارس من العام الماضي،





وقدم محمد عبد الرجال مدرب جيانا شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والكابتن محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه والي البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لجيانا فاروق علي الدعم المتواصل في ظل جائحة كورونا والظروف المحيطة باللعبة عالميًا .





وتوجه أيضًا بالشكر لشركة روابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لها.