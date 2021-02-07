صناعة البرلمان لـ"صدى البلد": إنفاق 2 تريليون جنيه على البنية التحتية





قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى أى دول صناعية متقدمة ، وهناك اهتمام بالغ من الدولة بملف الصناعة فى الفترة القادمة.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لايجب ان نقوم بعمل صناعة بدون بنية تحتية تتمثل فى شبكة طرق وطاقة وفائض من الكهرباء ويكون لدينا غاز ، ويكون لدينا موانىء صالحة للتصدير.





وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تم إنفاق 2 تريليلون جنيه مصرى على البنية التحتية وهو رقم ضخم ، وحتى نستفيد من هذه الرقم لابد من إقامة مصانع ونزود الناتج القومى ، حتى نستطيع الاستقادة من المبلغ الضخم المدفوع فى البنية التحتية.





وشدد على ضرورة أن تكون هناك منظومة واحدة وخطة للدولة بالنسبة للصناعات التى تعتمد على المواد الخام المصرية ومعرفة أماكنها أن تكون مجهزة وعرضها على المستثمرين فى المؤتمرات الصناعية.