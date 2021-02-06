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محافظات

مستشفى كفرالزيات العام تناقش خطط ما بعد كورونا .. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
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احمد علي
عقد  مجلس إدارة المستشفي العام بكفر الزيات بكفر الزيات بمحافظة الغربية والتي تعد أول مستشفى للحجر والعزل الصحي بالمحافظة اجتماعا بحضور الدكتور النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب والدكتور عبد العال قوزع مدير المستشفى والدكتور وليد طلبه وكيل المستشفى و المشرف على أقسام العزل بالمستشفى. 


حيث تم مناقشة خطة تطوير المستشفي العام و التخطيط لمرحة ما بعد الكورونا باستكمال مسيرة تقديم الخدمة العلاجية بكافة أنوعها بجميع أقسام المستشفي المختلفة عند العودة للعمل العام مرة أخرى.

وتم وضع عدد من النقاط والمقترحات لتطوير المستشفى ورفع كفاءتها لرفعها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لزيادة الاعتمادات المخصصة لها خاصة مع عودة عملها بشكل كامل بعد انتهاء جائحة كورونا.
مستشفى كفرالزيات العام تناقش خطط ما بعد كورونا .. صور
مستشفى كفرالزيات العام تناقش خطط ما بعد كورونا .. صور
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