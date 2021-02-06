مستشفى كفرالزيات العام تناقش خطط ما بعد كورونا .. صور

عقد مجلس إدارة المستشفي العام بكفر الزيات بكفر الزيات بمحافظة الغربية والتي تعد أول مستشفى للحجر والعزل الصحي بالمحافظة اجتماعا بحضور الدكتور النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب والدكتور عبد العال قوزع مدير المستشفى والدكتور وليد طلبه وكيل المستشفى و المشرف على أقسام العزل بالمستشفى.









حيث تم مناقشة خطة تطوير المستشفي العام و التخطيط لمرحة ما بعد الكورونا باستكمال مسيرة تقديم الخدمة العلاجية بكافة أنوعها بجميع أقسام المستشفي المختلفة عند العودة للعمل العام مرة أخرى.



