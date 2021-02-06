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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، بدء أعمال رصف طريق سخا / كفر الشيخ القديم، ضمن خطة رصف الطرق داخل المحافظة. 

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، مركز الأورام الجاري العمل به ضمن المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها على أرض المحافظة، والتي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو المقبل.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في تطوير عدد من الطرق والشوارع والمحاور، ومنها محور سعد زغلول، وصبري القاضي، وشارع 21.

ووجه بسرعة انتهاء الأعمال بشارع الجيش وعبدالهادي راضي، والنبوي المهندس، وإبراهيم المغازي، من أعمال تشجير ورصف بالانترلوك، وتوسعة.
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف طريق سخا وتطوير المحاور الجديدة.. صور
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